القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد 10/2/2019 في الدوري الإسباني

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري الإسباني.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يرغب كل عاشق لنادي برشلونة في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في مساء يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي برشلونة متابعة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيِك بيِلباو والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي برشلونة وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في مساء يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري الإسباني:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق برشلونة على حساب نظيره فريق أتلتيك بيلباو منذ عام 2016 إلى يوم الأحد الموافق 17 يناير 2016، وحينها فاز فريق برشلونة بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

أما أكبر انتصار حققه فريق أتلتيك بيلباو على حساب نظيره فريق برشلونة منذ عام 2015، فكان في يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2015، وحينها فاز فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني.

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