موعد مباراة يوفنتوس وساسولو بمشاركة “كريستيانو رونالدو” اليوم الأحد 10/2/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق ساسولو في مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وساسولو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق ساسولو في مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، سوف تكون مباراة يوفنتوس وساسولو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وساسولو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وساسولو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ساسولو في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد نتائجه المخيبة للآمال نوعاً ما في الأيام القليلة الماضية.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق يوفنتوس قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي في مسابقة كأس إيطاليا منذ أيام قليلة، وذلك عقب الخسارة المدوية التي تعرض لها خارج أرضه على يد مضيفه فريق أتالانتا بثلاثة أهداف نظيفة.

وبالتالي فإن حجم الضغوطات بات هائلاً لا مثيل له على الإطلاق على لاعبي فريق يوفنتوس وخاصة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، وذلك من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في المقام الأول في الموسم الحالي، إضافة إلى المحافظة على لقبه كبطلاً لمسابقة الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.

ومن جانبه كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ساسولو، حيث جاءت قائمة فريق السيدة العجوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / مارتن كاسيريس / أليكس ساندرو / أندريا بارزالي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ساسولو على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / أندريا بارزالي / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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