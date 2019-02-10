القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو اليوم الاحد 10/2/2019 في الدوري الإيطالي

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو، يتطلع عشاق كرة القدم الإيطالية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة يوفنتوس وساسولو، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة يوفنتوس وساسولو في مسابقة الدوري الإيطالي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو، يرغب كل عاشق لنادي يوفنتوس في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو في مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على أرض دولة إيطاليا.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإيطالية وخاصة عشاق نادي يوفنتوس متابعة مباراة يوفنتوس وساسولو في مسابقة الدوري الإيطالي عبر قناة بي إن سبورت HD4 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD12 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة يوفنتوس وساسولو بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو في مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو في مسابقة الدوري الإيطالي:

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق يوفنتوس على حساب نظيره فريق ساسولو إلى يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2018، وحينها فاز فريق يوفنتوس على حساب ضيفه فريق ساسولو بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز في مدينة تورينو في إطار مسابقة الدوري الإيطالي.

أما الانتصار الوحيد الذي حققه فريق ساسولو على حساب نظيره فريق يوفنتوس منذ عام 2015، فكان في يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2015 في إطار مسابقة الدوري الإيطالي، وحينها فاز فريق ساسولو على حساب ضيفه فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شيء.

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