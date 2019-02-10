تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي في مباراة اليوم

Advertisements

يشهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه فريق تشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورت.

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / برناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الأحد 10/2/2019 في الدوري الإنجليزي