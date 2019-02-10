يوفنتوس بقيادة “كريستيانو رونالدو” في مهمة سهلة اليوم أمام ساسولو..تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع

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تشهد أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ساسولو ضيفه فريق يوفنتوس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وساسولو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ساسولو:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ماتيا دي تشيليو / مارتن كاسيريس / أندريا بارزالي / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو / سبينازولا.

خط الوسط: سامي خضيرة / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ساسولو:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / أندريا بارزالي / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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