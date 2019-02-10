تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتلتيك بيلباو ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / سيرجي روبيرتو / ميراندا / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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