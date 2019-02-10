الاتحاد الأوروبي يكشف عن حكم مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 عن طاقم التحكيم الذي سيتولى قيادة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

حيث قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو من أجل إدارة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، على أن يتكون طاقمه المعاون من فابينانوُ بريتي مساعد أول إضافة إلى أليساندرو مساعد ثاني، وأيضاً دانيلي دوفيري حكم رابع.

Advertisements

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة بين فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وبين ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019، وذلك تحديداً على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد 10/2/2019 في الدوري الإسباني