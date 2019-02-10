موعد مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس الإتحاد الأفريقي 2019

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباريات الجولة الثانية من مجموعات مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

والبداية مع المجموعة الأولى التي يبدو فيها الصراع في غاية الشراسة في ظل تواجد 3 أندية من دولة المغرب، وهي كلاً من فريق الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب النسخة الماضية، إضافة إلى فريق نهضة بركان المغربي وأيضاً فريق حسنية أكادير المغربي، كما ينضم لهم أيضاً فريق أوُتوهو الكونغولي.

Advertisements

وكانت الجولة الأولى من دور المجموعات قد شهدت تعادل جميع أندية هذه المجموعة، وبالتالي حصد كلاً منهم نقطة واحدة فقط لا غير في بداية المشوار، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على مدى صعوبة التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة عن هذه المجموعة الصعبة.

أما المجموعة الثانية يبدو فيها الصراع شرساً للغاية أيضاً، وخاصة في ظل تواجد عمالقة كرة القدم التونسية بجانب بعضهما البعض، وهما كلاً من فريق النجم الساحلي التونسي إضافة إلى فريق الصفاقسي التونسي، كما ينضم لهما أيضاً كلاً من فريق رينجرز النيجيري إضافة إلى فريق فاسو ساليِتاس من بوركينا فاسو.

وقد شهدت الجولة الأولى عن هذه المجموعة فوز كلاً من فريق الصفاقسي إضافة إلى فريق رينجرز، مما يُحتم على فريق النجم الساحلي أن يرد الفعل انطلاقاً من الجولة الثانية، وخاصة وأنه لا يطمح فقط إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي وإنما يسعى للمنافسة بكل قوة على لقب النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وفي المجموعة الثالثة تبدو الأمور نوعاً ما في متناول اليد بالنسبة إلى فريق الهلال السوداني، وخاصة بعدما نجح في تحقيق الفوز في الجولة الأولى مثله مثل فريق زيسكو يونايتد الزامبي، علماً بأن المهمة سوف تكون أصعب الآن على كلاً من فريق نكانا الزامبي إضافة إلى فريق أشانتي كوتوكو الغاني.

وأخيراً مع المجموعة الرابعة التي شهدت مفاجأة تاريخية من العيار الثقيل في الجولة الأولى، وذلك من خلال السقوط المدوي لفريق الزمالك خارج أرضه على يد مضيفه المغمور فريق جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، علماً بأن الجولة الأولى أيضاً قد شهدت فوز فريق نصر حسين داي الجزائري على حساب نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق نكانا / فريق الهلال، الأربعاء 13 فبراير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أشانتي كوتوكو / فريق زيسكو يونايتد، الأربعاء 13 فبراير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فاسو ساليِتاس / فريق النجم الساحلي، الأربعاء 13 فبراير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الرجاء البيضاوي / فريق أوُتوهو، الأربعاء 13 فبراير 2019، ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط على أرض دولة المغرب، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بيترو أتليتكو / فريق جور ماهيا، الأربعاء 13 فبراير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق نصر حسين داي، الأربعاء 13 فبراير 2019، ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الصفاقسي / فريق رينجرز، الأربعاء 13 فبراير 2019، ملعب الطيب المهيري على أرض دولة تونس، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نهضة بركان / فريق حسنية أكادير، الأربعاء 13 فبراير 2019، الملعب البلدي في مدينة بركان على أرض دولة المغرب، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يكشف عن حكم مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا