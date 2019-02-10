ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الأحد 10/2/2019 في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، حسم فريق مانشستر سيتي لقاء القمة عقب فوزه الكاسح على حساب ضيفه فريق تشيلسي بستة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة الرابعة والدقيقة الثمانين، إضافة إلى النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الثالثة عشر والدقيقة التاسعة عشر والدقيقة السادسة والخمسين، إضافة إلى النجم الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الخامسة والعشرين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق تشيلسي عند 50 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / زيِنتشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو / إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / برناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، والذي جاء عبر النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق تشيلسي من الجهة اليمنى وسط فرحة عارمة من جانب أصحاب الأرض.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير كاد فريق مانشستر سيتي يُضيف ثاني أهدافه في المباراة في ظل ارتباك الضيوف، وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى الإسباني كيبا وسط حسرة كبيرة للغاية من طرف الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.

ولكن إصرار فريق مانشستر سيتي على إضافة المزيد من الأهداف كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم سيرجيو أجويرو الهدف الثاني بعدما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن أي أحد على الإطلاق من التصدي لها وسط حالة من الصدمة من طرف لاعبي فريق تشيلسي.

ولم يكتفِ فريق مانشستر سيتي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة التاسعة عشر نجح فريق مانشستر سيتي في مسعاه، وذلك حينما سجل له النجم سيرجيو أجويرو الهدف الثالث وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق تشيلسي.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين واصل فريق مانشستر سيتي مهرجانه التهديفي، وذلك حينما سجل له النجم الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الرابع، ليقضي تماماً على جميع آمال فريق تشيلسي في المباراة بنسبة مؤكدة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم كاسح لمصلحة فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة في مدرجات ملعب الاتحاد، وفي مقابل ذلك حاول فريق تشيلسي تسجيل هدف وحيد على أقل تقدير من أجل حفظ ماء وجهه إضافة إلى محاولة عدم استقبال أي أهداف أخرى في شباكه.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين كاد فريق مانشستر سيتي يُزيد من معاناة ضيفه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم سيرجيو أجويرو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت أصحاب الأرض من خامس الأهداف.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل محاولة الاستحواذ قليلاً على الكرة، وذلك من خلال إشراك النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بدلاً من الإنجليزي روس باركلي.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين سنحت أمام فريق مانشستر سيتي فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الخامس في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم سيرجيو أجويرو بنجاح محرزاً الهدف الخامس لمصلحة فريقه.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين، واصل فريق مانشستر سيتي استعراض عضلاته من الناحية الهجومية أمام ضيفه فريق تشيلسي، وذلك حينما سجل له النجم رحيم ستيرلينغ الهدف السادس.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات الجولة الثانية عن مجموعات كأس الإتحاد الأفريقي 2019