رغم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز..الأهلي يشكو اتحاد الكرة رسمياً

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تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكوى رسمية بحق الاتحاد المصري لكرة القدم في صباح اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019، وذلك إلى كلاً من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إضافة إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وقد جاء ذلك بعدما أكد النادي الأهلي في بيان رسمي صادر عنه يوم أمس السبت على أنه سوف يتقدم بتلك الشكوى الرسمية بحق الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب التجاوزات القانونية في حق النادي الأهلي من طرف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف قانونياً.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حاول بدوره تهدئة الأجواء يوم أمس السبت عقب بيان النادي الأهلي، وذلك من خلال إصدار قرار رسمي بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد يوم 30 مارس 2019، إلا أن النادي الأهلي لم يتراجع تماماً عما وعد به جماهيره في يوم أمس السبت من أجل إيقاف التجاوزات في حق الكيان الأحمر.

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