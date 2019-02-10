موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن الصراع على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي سوف يكون في غاية الشراسة، وخاصة من جانب عمالقة كرة القدم الأوروبية والذي يتقدمهم بدون أدنى فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في 13 مناسبة سابقة على مر التاريخ بأكمله.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق الملكي هو حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق ريال مدريد هو أيضاً حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في 4 مرات من أصل آخر 5 مواسم.

ولكن وفي الوقت ذاته لن تكون مهمة فريق ريال مدريد بتلك السهولة، وخاصة في ظل رغبة الغريم التقليدي فريق برشلونة الإسباني في إزاحة الفريق الملكي من على عرش كرة القدم الأوروبية، كما ينضم له بدون أدنى شك 3 أندية ضمن دائرة أكبر المرشحين من أجل الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

حيث تتمثل هذه الأندية في كلاً من فريق يوفنتوس الإيطالي إضافة إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وأيضاً فريق باريس سان جيرمان، علماً بأن كل فريق منهم قد نجح في تصدر مجموعته في دور المجموعات مما منعهم بالتالي من مواجهة بعض البعض في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

أما الصف الثاني من المرشحين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، يشمل 5 أندية والتي تتمثل في كلاً من فريق ليفربول الإنجليزي إضافة إلى فريق بايرن ميونخ الألماني وأيضاً فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وأيضاً فريق بوروسيا دورتموند الألماني وأخيراً فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأخيراً لا يتبقى سوى 6 أندية فقط لا غير وهي التي قد تلعب دور الحصان الأسود انطلاقاً من الدور ثمن النهائي، حيث تتمثل هذه الأندية في كلاً من فريق روما الإيطالي إضافة إلى فريق بورتو البرتغالي وأيضاً فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأيضاً فريق شالكه الألماني إضافة إلى كلاً من فريق أياكس أمستردام الهولندي وأخيراً فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وإليكم الآن موعد مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق مانشستر يونايتد / فريق باريس سان جيرمان، الثلاثاء 12 فبراير 2019، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما / فريق بورتو، الثلاثاء 12 فبراير 2019، ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أياكس أمستردام / فريق ريال مدريد، الأربعاء 13 فبراير 2019، ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق بوروسيا دورتموند، الأربعاء 13 فبراير 2019، ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق بايرن ميونخ، الثلاثاء 19 فبراير 2019، ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك ليون / فريق برشلونة، الثلاثاء 19 فبراير 2019، ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شالكه / فريق مانشستر سيتي، الأربعاء 20 فبراير 2019، ملعب فيلتنز أرينا على أرض دولة ألمانيا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق يوفنتوس، الأربعاء 20 فبراير 2019، ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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