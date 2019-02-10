رسمياً: الإسماعيلي يعود للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد رفع الايقاف عنه

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أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 عن عودته بشكل رسمي للمشاركة في دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك بعدما قام الإتحاد الأفريقي لكرة القدم برفع الإيقاف عنه بشكل رسمي اليوم الأحد.

وقد جاء رفع الإيقاف عن فريق الدراويش بعدما عقد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد جلسة استماع بحضور بعض المسؤولين من إدارة النادي الإسماعيلي، وذلك من أجل النظر في التظلم الذي تقدم به النادي الإسماعيلي عقب عملية استبعاده مباشرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وبناءً على ذلك يعود فريق الإسماعيلي من أجل المشاركة من جديد في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن فريق الدراويش كان قد تعرض إلى الخسارة في أول جولتين من دور المجموعات على يد مضيفه أولاً مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن ثم على يد ضيفه فريق الإفريقي التونسي.

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