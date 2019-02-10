ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد 10/2/2019 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 51 نقطة، وفي مقابل ذلك رفع فريق أتلتيك بيلباو رصيده إلى 27 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق برشلونة الذي يرغب في مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب.

وعلى الرغم من ذلك إلا أولى الفرص الخطيرة في المباراة قد سنحت لمصلحة فريق أتلتيك بيلباو، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر الإسباني يوري بيرشيش كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى الألماني تير شتيغن.

وفي الدقيقة السابعة عشر واصل فريق أتلتيك بيلباو حملاته الهجومية المكثفة بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك حينما سدد القائد الإسباني سوسايتا كرة رائعة للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تير شتيغن أبعد الكرة بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين استمر استعراض فريق أتلتيك بيلباو أمام جماهيره، وذلك حينما سدد النجم الإسباني المخضرم راؤول غارسيا كرة مقصية بشكل رائع للغاية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تير شتيغن واصل تألقه بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين، كاد فريق أتلتيك بيلباو ينجح في افتتاح التسجيل أخيراً، وذلك حينما سدد النجم راؤول غارسيا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى تير شتيغن.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على تحقيق الانتصار بأي وسيلة ممكنة، وخاصة فريق برشلونة الذي يُدرك جيداً أنه بات لا يوجد أمامه أي مجال من أجل فقدان أي نقطة في حالة أراد الحفاظ على لقبه كبطلاً لمسابقة الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الإسباني الشاب كارلوس ألينا بدلاً من النجم التشيلي أرتورو فيدال.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير واصل فريق أتلتيك بيلباو إضاعة الفرص الخطيرة التي تُتاح له، وذلك حينما سدد الإسباني سان خوسيه كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى تير شتيغن.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين حاول المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هذه المرة على أمل خطف هدف الانتصار في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك الفرنسي الشاب عثماني ديمبيلي بدلاً من النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين، واصل سوء الحظ واقفاً في وجه أصحاب الأرض، وذلك بعدما سدد الإسباني الشاب إِناكي ويليامز كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تير شتيغن تصدى لها بنجاح وسط حسرة كبيرة من طرف الجماهير الباسكية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، لِيفقد بذلك فريق برشلونة نقطتين في غاية الأهمية في إطار صراعه على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

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