أول تعليق من “محمد صلاح” على أزمة جماهير الأهلي والزمالك

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قام النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي بالتعليق لأول مرة في مساء يوم أمس الإثنين الموافق 11 فبراير 2019 على الأزمة المشتعلة، والتي تنحصر ما بين جماهير النادي الأهلي وبين جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث قام النجم المصري محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت.”.

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كما أضاف أيضاً: “هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي.”، علماً بأن الموسم الحالي قد عرف واحدة من أكبر الأزمات بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك على مر التاريخ بأكمله.

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