القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 12/2/2019

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، يتطلع عشاق كرة القدم الأوروبية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضاً عشاق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، يرغب كل عاشق لنادي مانشستر يونايتد وأيضاً كل عاشق لنادي باريس سان جيرمان في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأوروبية وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق نادي باريس سان جيرمان متابعة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD13 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق نادي باريس سان جيرمان وأيضاً عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ولم يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق باريس سان جيرمان منذ عام 2015، وحينها فاز فريق باريس سان جيرمان على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في مباراة ودية، وذلك تحديداً في يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2015.

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