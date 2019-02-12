تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في مباراة اليوم

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يشهد ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / كيمبيمبيِ / بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا / يوليان دراكسلر / كيليان مبابي.

خط الهجوم: شوبو موتينغ.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

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