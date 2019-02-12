سولاري يكشف عن قائمة ريال مدريد قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا

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كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء يوم غداً الأربعاء.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا.

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وجاءت قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أياكس أمستردام على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فالفيردي / ماركو أسينسيو / إبراهيم دياز / داني سيبايوس / جاريث بيل / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

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