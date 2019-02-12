رسمياً: اتحاد الكرة يكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي تأتي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

حيث أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في يوم 28 فبراير 2019، وذلك على الرغم من رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خوض تلك المباراة في ذلك التوقيت في وقت سابق.

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وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز في يوم 28 فبراير 2019، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتأجيل المباراة بشكل رسمي بسبب رفض نادي بيراميدز خوض هذه المباراة قبل إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الدور الأول.

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