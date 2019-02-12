هل ينسحب الأهلي من كأس مصر رداً على قرار اتحاد الكرة ؟!

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 عن إمكانية انسحاب النادي الأهلي من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، وذلك رداً على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخاص بموعد مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يعقد اجتماعاً عاجلاً من جديد في الساعات القادمة، وذلك من أجل دراسة الموقف جيداً قبل اتخاذ القرار المناسب لمصلحة النادي الأهلي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعلم جيداً أن انسحابه من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي سوف يكون بمثابة ضربة موجعة للغاية للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على الرغم من العقوبات التي سوف يتعرض لها النادي الأهلي في حالة اتخاذ مثل ذلك القرار.

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