بعد كأس مصر..اتحاد الكرة يكشف رسمياً عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

Advertisements

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 عن موعد العديد من المباريات المؤجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأتي في مقدمة هذه المباريات مباراة الأهلي وبيراميدز التي كان من المقرر إقامتها في يوم 28 فبراير 2019.

حيث أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز في يوم 18 أبريل 2019، وذلك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

ويأتي ذلك بعدما سبق وأن أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة كأس مصر في يوم 28 فبراير 2019، وذلك تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وإليكم الآن موعد جميع المباريات المؤجلة التي أعلنت عنها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم:

فريق الأهلي / فريق بيراميدز، الخميس 28 فبراير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب برج العرب، كأس مصر.

فريق الزمالك / فريق الإسماعيلي، الخميس 18 أبريل 2019، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي / فريق بيراميدز، الخميس 18 أبريل 2019، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي / فريق المصري البورسعيدي، الإثنين 22 أبريل 2019، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب برج العرب، الدوري المصري الممتاز.

فريق بيراميدز / فريق الزمالك، الإثنين 22 أبريل 2019، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب الدفاع الجوي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك / فريق مصر المقاصة، الأربعاء 27 فبراير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب برج العرب، كأس مصر.

إقرأ أيضاً: هل ينسحب الأهلي من كأس مصر رداً على قرار اتحاد الكرة ؟!