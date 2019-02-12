تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام نصر حسين داي بكأس الكونفدرالية

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / حمدي النقاز / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / محمد عنتر / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / أيمن حفني / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب / حميد أحداد / عمر السعيد.

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