أول رد فعل من النادي الأهلي تعقيباً على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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قام شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بخصوص موعد مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في مساء اليوم الثلاثاء وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أكد شريف فؤاد أن النادي الأهلي سوف ينسحب بشكل رسمي من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، وذلك في حالة أصر الاتحاد المصري لكرة القدم على الموعد المُعلن لمباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة كأس مصر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار شريف فؤاد إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يحق لها تعديل جدول المباريات مثلما تشاء دون تدخل أي نادي على الإطلاق، ولكن وفي الوقت ذاته أكد أن القرار هذه المرة جاء بناءً على اجتماعاً باطلاً بسبب حضور المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية بالرغم من إيقافه.

وفي ختام تصريحاته شدد شريف فؤاد على أن النادي الأهلي لم ولن يُمانع تأجيل مباراته مع نادي بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا أنه سوف يرفض نهائياً خوض أي مباراة أخرى في نفس الموعد مهما كانت المسابقة، متسائلاً في الوقت ذاته: “هل يُعقل أن يدفع اتحاد الكرة النادي الأهلي الأكبر في مصر للانسحاب من مسابقة كأس مصر؟”.

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