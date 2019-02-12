رسمياً: بيراميدز يؤيد اتحاد الكرة ويؤكد “هدفنا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”

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أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 بياناً رسمياً، وذلك تعقيباً منه على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الخاص بموعد مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

حيث جاء نص بيان نادي بيراميدز على النحو التالي: “تُعلن إدارة نادي بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز.”.

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كما جاء في البيان أيضاً: “حيث تكفل التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز، واستبدالها بمباراة نفس الفريقين في مسابقة الكأس مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري الممتاز قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول مع الزمالك في إطار نفس المسابقة لضمان ترتيب أكثر عدلاً للمباريات بين ثلاثي القمة المتنافس على اللقب.”.

وإضافة إلى ذلك جاء في البيان أيضاً: “كما لا تتضمن التعديلات الجديدة أي أعباء إضافية بزيادة عدد المباريات على أي ناد، تؤكد إدارة نادي بيراميدز على احترامها الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام بإِستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص، نؤكد على أننا لم ولن نرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك.”.

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