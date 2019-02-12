موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في كأس الكونفدرالية الأربعاء 13/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري في مساء يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك ونصر حسين داي في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري في مساء يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، سوف تكون مباراة الزمالك ونصر حسين داي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الزمالك ونصر حسين داي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق نصر حسين داي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره عقب الخسارة الكارثية التي تعرض لها في الجولة الأولى من دور المجموعات.

حيث تعرض فريق الزمالك إلى خسارة تاريخية خارج أرضه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على يد مضيفه المتواضع فريق جور ماهيا الكيني، وهي النتيجة التي جعلت فريق الزمالك يتعرض إلى كم هائل من الانتقادات اللاذعة من طرف جماهير القلعة البيضاء، وخاصة وأن الجميع داخل نادي الزمالك يطمح إلى التتويج بلقب كأس الإتحاد الأفريقي في نهاية المطاف.

ولا شك أن فريق الزمالك قد نجح في مصالحة جماهيره نوعاً ما عقب فوزه في مباراته الماضية على حساب نظيره فريق النجوم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن ذلك الانتصار قد ساهم في مواصلة تحليق الفارس الأبيض في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن فريق الزمالك لا يزال يُنافس حتى هذه اللحظة من عمر الموسم على 3 ألقاب مختلفة، إلا أن الجميع يعلم جيداً أن جميع هذه الألقاب من الممكن أن تضيع في نهاية الموسم الحالي، وخاصة في حالة تقديم فريق الزمالك لنفس المستوى الكارثي الذي ظهر به في مباراته الأولى في دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي أمام فريق جور ماهيا.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق نصر حسين داي، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / حمدي النقاز.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد عنتر / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / أيمن حفني / إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد / خالد بوطيب.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق نصر حسين داي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

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