تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام نصر حسين داي بكأس الكونفدرالية

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك ونصر حسين داي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نصر حسين داي:

حراسة المرمى: عماد السيد / محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / أيمن حفني / محمد عنتر / إبراهيم حسن.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد / خالد بوطيب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نصر حسين داي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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