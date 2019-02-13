ريال مدريد في مهمة صعبة اليوم أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أياكس أمستردام الهولندي ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / ألتوبيِ / كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُديوثولا / داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / رافائيل فاران / خيسوس فاييخو / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: داني سيبايوس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / توني كروس / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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