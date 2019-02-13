ماذا طلب مارتن لاسارتي من لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا ؟!

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يوم أمس الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 إلى خسارة مفاجئة للغاية خارج أرضه على يد مضيفه فريق سيمبا التنزاني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دار السلام الدولي على أرض دولة تنزانيا في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وعقب هذه الخسارة المفاجئة للغاية قام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالتوجه بطلب في غاية الأهمية إلى لاعبي المارد الأحمر، وذلك من أجل محاولة تجاوز هذه الخسارة من الناحية النفسية.

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حيث طلب المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي من لاعبي فريق الأهلي ضرورة إغلاق ملف هذه الخسارة بشكل نهائي، وخاصة وأن الفريق ينتظره العديد من المباريات الصعبة القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في ظرف أيام قليلة، علماً بأن أولى هذه المباريات سوف تكون أمام فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم السبت المقبل.

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