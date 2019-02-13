تعرف على موعد مباريات الإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا بعد رفع الإيقاف

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 عن موعد مباريات فريق الإسماعيلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن تم رفع الإيقاف بشكل رسمي عن فريق الدراويش منذ أيام قليلة.

حيث أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بين فريق الإسماعيلي وبين ضيفه فريق شباب قسنطينة الجزائري سوف تُقام في يوم 23 فبراير 2019، بينما ستُقام مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بين فريق الإسماعيلي وبين مضيفه فريق شباب قسنطينة في يوم 2 مارس 2019.

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وكان فريق الإسماعيلي قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الأولى على يد مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل لا شئ، قبل أن يتعرض فريق الإسماعيلي إلى الخسارة مرة أخرى في الجولة الثانية ولكن هذه المرة على يد ضيفه فريق الإفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف واحد.

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