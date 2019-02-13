فتحي مبروك يؤكد “الأهلي لن ينسحب من كأس مصر”

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قام الكابتن فتحي مبروك نجم النادي الأهلي سابقاً بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 على إمكانية انسحاب النادي الأهلي من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، وذلك بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر في يوم 28 فبراير 2019.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن فتحي مبروك أن النادي الأهلي لن ينسحب من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي مثلما تردد في الساعات الماضية من طرف جماهير القلعة الحمراء عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن فتحي مبروك إلى أن الأمر المؤكد في الساعات القادمة، هو قيام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعقد جلسات مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل محاولة التفاوض وإيجاد الحل الأمثل لهذه الأزمة.

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