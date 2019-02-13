رسمياً: إنبي يسير على خطى الأهلي ويشكو بيراميدز بسبب الميركاتو الشتوي

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سار مجلس إدارة نادي إنبي على نفس خطى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من خلال تقديم شكوى رسمية اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب إحدى صفقات نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

حيث طالب مجلس إدارة نادي إنبي بالحصول على نسبة 15% من قيمة عقد بيع المهاجم المصري عمرو مرعي، وذلك بعد انتقاله من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي إلى صفوف نادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي الماضي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مجلس إدارة نادي إنبي قد هدد أيضاً بتقديم شكوى أخرى في الأيام القادمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في حالة عدم الحصول على حقه المادي في هذه الصفقة، وخاصة وأن هذه النسبة كان متفق عليها حينما تم بيع المهاجم عمرو مرعي إلى صفوف نادي النجم الساحلي.

وبناءً على ذلك وصل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ثاني شكوى ضد نادي بيراميدز في ظرف فترة وجيزة، وذلك بعد شكوى النادي الأهلي بسبب عدم حصوله على حقه من الناحية المادية من صفقة شراء نادي بيراميدز للنجم عبد الله السعيد والتي تصل قيمتها مبلغ 2 مليون دولار.

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