جروس يكشف عن تشكيل الزمالك الأساسي في مباراة اليوم أمام نصر حسين داي

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 أمام ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري.

حيث جاء التشكيل الأساسي لفريق الزمالك في هذه المباراة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

وتنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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