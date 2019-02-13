مصادر صحفية تكشف عن احتمالية انتقال “محمد صلاح” إلى يوفنتوس الصيف المقبل

Advertisements

كشفت مصادر صحفية إيطالية اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 عن احتمالية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تجاه نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية ما بين الناديين.

حيث أشارت المصادر إلى أن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة الإيطالي أندريا أنيلي تُحاول أن تتوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي ليفربول، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في الميركاتو الصيفي القادم، وفي مقابل ذلك يتعاقد نادي ليفربول مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن الصفقة لن تتم بتلك السهولة التي يتوقعها البعض، وخاصة في ظل تمسك الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح، إضافة إلى تمسك الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

إقرأ أيضاً: جروس يكشف عن تشكيل الزمالك الأساسي في مباراة اليوم أمام نصر حسين داي