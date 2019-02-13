من جديد..الزمالك يفشل في تحقيق الفوز بالكونفدرالية بعد التعادل مع نصر حسين داي

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فشل فريق الزمالك من جديد في تحقيق أول فوز له في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم الحالي، وذلك عقب سقوطه في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الزمالك في المباراة المهاجم المغربي خالد بوطيب في الدقيقة الرابعة عشر، فيما سجل هدف التعادل لمصلحة فريق نصر حسين داي اللاعب فوزي بابا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وبذلك حصد فريق الزمالك نقطة واحدة فقط لا غير بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، علماً بأن فريق الزمالك كان قد تعرض إلى خسارة تاريخية في الجولة الأولى خارج أرضه على يد مضيفه فريق جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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