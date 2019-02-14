تعرف على تشكيل أرسنال في مباراة اليوم أمام باتي بوريسوف بمشاركة “محمد النني”

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يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق باتي بوريسوف البيلاروسي في مساء اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 على أرض دولة بيلاروسيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وباتي بوريسوف تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وباتي بوريسوف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق باتي بوريسوف:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / محمد النني / لوكاس توُريرا / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

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