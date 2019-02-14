بيان رسمي من الأهلي تعقيباً على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 بياناً رسمياً لأول مرة، وذلك في إطار تعقيبه على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر بعد الجدل الذي تم إثارته في الساعات الماضية حول موقف النادي الأهلي من خوض تلك المباراة.

حيث جاء نص بيان النادي الأهلي على النحو التالي: “النادي الأهلي وهو يُقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس، والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد.”.

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كما جاء في البيان أيضاً: “يؤكد النادي على أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات جديدة في جدول الدوري أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلاً على أننا ننتظر رداً من الاتحاد على أسباب تأجيله لمُباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق الملاعب لتطويرها استعداداً لكأس الأمم الأفريقية التي ستُقام في يونيو المقبل.”.

وفي ختام البيان: “النادي الأهلي وهو يؤكد على احترامه للمنظومة الرياضية، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملاً بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات.”.

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