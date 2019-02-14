تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مالمو بالدوري الأوروبي

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق مالمو السويدي في مساء اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 على أرض دولة السويد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومالمو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي ومالمو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مالمو:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

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