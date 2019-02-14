الأهلي يبدأ تحضيراته استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية في يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل تفادي الإرهاق أو الإصابات لأي لاعب بعد العودة من دولة تنزانيا عقب الخسارة التي تعرض لها المارد الأحمر في يوم الثلاثاء الماضي.

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حيث جاءت هذه الخسارة على يد فريق سيمبا التنزاني بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب دار السلام الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتُقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي القادمة في مساء يوم السبت المقبل الموافق 16 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وسوف يسعى فريق الأهلي لمصالحة جماهيره من بوابة هذه المباراة، وخاصة وأن ذلك التعثر الماضي أمام فريق سيمبا لم يحدث منذ أن سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا أيضاً.

وفي المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم الخميس، استعاد فريق الأهلي خدمات 5 من عناصره الأساسية التي تغيب في الفترة الماضية بسبب الإصابة، حيث تمثلت هذه العناصر في كلاً من: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أحمد حمودي / مروان محسن / وليد أزارو.

وفي السياق ذاته أيضاً واصل كلاً من الثنائي وليد سليمان إضافة إلى عمرو جمال البرنامج العلاجي المخصص لهما، على أمل أن يتمكن كلاهما من العودة من جديد بشكل سريع إلى الملاعب من أجل خدمة المارد الأحمر في المحافل القادمة.

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