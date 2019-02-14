اتحاد الكرة يكشف السبب وراء تأخره في إرسال جدول المباريات الجديد للأندية

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 عن السبب الرئيسي، وذلك وراء تأخره في إرسال جدول مواعيد المباريات الجديد إلى مختلف جميع الأندية المصرية بشكل رسمي بعد أن تم الإعلان عنه في يوم أمس الأربعاء.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن السبب الرئيسي وراء تأخر إرسال جدول المباريات الجديد لمختلف الأندية المصرية ومن ضمنها النادي الأهلي، هو عودة فريق الإسماعيلي من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد رفع الإيقاف عنه من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللواء ثروت سويلم إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل جاهداً في الوضع الحالي من أجل إجراء بعض التعديلات على جدول المباريات الجديد، وخاصة بالنسبة إلى فريق الإسماعيلي الذي سيخوض مبارياته من جديد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما شدد أيضاً اللواء ثروت سويلم في تصريحاته على أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يُحدد بكل نادي الملعب الذي سوف يخوض عليه مبارياته في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، على أن يتم بعدها مباشرة إرسال جدول المباريات إلى مختلف الأندية المصرية ومن ضمنها النادي الأهلي.

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