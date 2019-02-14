تعرف على سر غياب صالح جمعة عن مباريات الأهلي طوال الفترة الماضية

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 عن السر وراء غياب اللاعب صالح جمعة عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طوال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من جاهزيته من الناحية البدنية مثلما كان واضحاً في أكثر من صورة تم نشرها له عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث أشارت المصادر إلى أن اللاعب صالح جمعة يُعاني طوال الفترة الماضية من بعض الألم في العضلة الضامة، وهو الأمر الذي جعل الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي يقوم باستبعاده من مباريات المارد الأحمر أو حتى من التدريبات الجماعية حتى لا تتفاقم الإصابة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن اللاعب صالح جمعة يخوض طوال تلك المدة برنامجاً تأهيلياً خاصاً، على أن يكون جاهزاً من أجل المشاركة بشكل طبيعي للغاية في المران الجماعي لفريق الأهلي انطلاقاً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 فبراير 2019.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن اللاعب صالح جمعة سوف يكون جاهزاً بنسبة مؤكدة من أجل المشاركة في المباراة بعد القادمة لفريق الأهلي أمام فريق الداخلية، على أن يبقى قرار إشراكه من عدمه في المباراة بيد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي وليس بيد الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

ولم يُشارك اللاعب صالح جمعة مع فريق الأهلي في أي مباراة منذ يوم 24 يناير 2019 أي الشهر الماضي، وذلك حينما شارك كلاعب بديل في آخر 7 دقائق في المباراة التي فاز فيها فريق الأهلي على حساب نظيره فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ولا شك أن عودة اللاعب صالح جمعة من جديد إلى صفوف المارد الأحمر سوف تكون إيجابية للغاية، وخاصة وأنها سوف تُتيح أمام المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي المزيد من الخيارات الفنية على الصعيد المحلي، في ظل ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه فريق الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

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