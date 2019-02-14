خالد محمود يُطالب مارتن لاسارتي بضرورة إراحة نجم الأهلي خوفاً عليه من الإصابة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 أن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي قد طلب من الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ضرورة إراحة أحد نجوم فريق الأهلي في المباريات القادمة، وذلك خوفاً من تعرض اللاعب إلى الإصابة من جديد.

حيث أشارت التقارير إلى أن الدكتور خالد محمود قد طالب المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي بضرورة إراحة النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، وذلك في بعض المباريات القادمة للمارد الأحمر حتى لا يتعرض اللاعب التونسي إلى إصابة جديدة مثلما كان الحال في الموسمين الماضيين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الدكتور خالد محمود أخطر المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي بأن النجم التونسي علي معلول بدأ يُعاني نوعاً ما من الإجهاد، وهو الأمر الذي ظهر عليه بشكل واضح للغاية في المباراة الماضية التي تعرض فيها فريق الأهلي إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق سيمبا التنزاني بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الدكتور خالد محمود أخلى مسؤوليته تماماً أمام الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك في حالة تعرض النجم التونسي علي معلول إلى أي إصابة في الفترة القادمة إن لم تتم إراحته في بعض المباريات المحلية.

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