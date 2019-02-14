تعرف على رد فعل تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز الكاسح على سموحة

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قام المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بالتعليق في مساء اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 على الفوز الكاسح الذي حققه فريقه، وذلك على حساب ضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “الله الله 4 ومضيعين 10، الله يا شباب، الله يا دياز، السعيد والشناوي ودونجا يستاهلوا يكونوا دوليين والله.”.

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وجاء ذلك التعليق من طرف المستشار تركي آل الشيخ عقب الفوز الكاسح مباشرة الذي حققه فريق بيراميدز على حساب ضيفه فريق سموحة، علماً بأن تلك المباراة هي الأولى لفريق بيراميدز رفقة مديره الفني الجديد وهو الأرجنتيني رامون دياز.

وقد انتهت المباراة على وقع فوز فريق بيراميدز بأربعة أهداف مقابل لا شئ على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وبناءً على ذلك الانتصار العريض عزز فريق بيراميدز موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك خلف فريق الزمالك صاحب الصدارة ومتقدماً في الوقت ذاته على فريق الأهلي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث حالياً.

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