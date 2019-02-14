رسالة هامة من حسام البدري لجماهير الأهلي قبل مباراة الكأس مع بيراميدز

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حرص الكابتن حسام البدري رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز على توجيه رسالة في مساء اليوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء اليوم الخميس وتحديداً عبر شاشة قناة “النيل للرياضة”، أكد الكابتن حسام البدري أن مباراة الأهلي وبيراميدز لا تحتاج تماماً كل هذا الكم من المشاكل والتوتر من طرف النادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أنه مندهش للغاية من تضخيم الأزمة من طرف النادي الأهلي وجماهيره في الفترة الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي قرار يُصدره نادي بيراميدز لا يتم إصداره إلا بعد المشاورة والدراسة بين أعضاء مجلس إدارة النادي بالكامل.

كما شدد أيضاً الكابتن حسام البدري في تصريحاته على أن ما حققه نادي بيراميدز في ظرف 8 شهور فقط لا غير يُعتبر نجاحاً باهراً للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجميع داخل نادي بيراميدز قد بذل مجهوداً كبيراً للغاية وخاصة المستشار تركي آل الشيخ من أجل إنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في كرة القدم المصرية.

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