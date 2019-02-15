تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام فروزينوني بمشاركة “كريستيانو رونالدو”

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يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق فروزينوني في مساء اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفروزينونيِ تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وفروزينونيِ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وفروزينونيِ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فروزينوني:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس / أندريا بارزالي / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فروزينوني:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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