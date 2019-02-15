موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري السبت 16/2/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والإنتاج الحربي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، سوف تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي والإنتاج الحربي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة إثر الخسارة الماضية التي تعرض لها الفريق على الصعيد القاري.

حيث تعرض فريق الأهلي في منتصف الأسبوع الماضي وتحديداً في يوم الثلاثاء الماضي إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق سيمبا التنزاني بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دار السلام الدولي على أرض دولة تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن هذه الخسارة التي لم يكن يتوقعها أي أحد من عشاق النادي الأهلي على الإطلاق، قد جاءت بسبب ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه فريق الأهلي منذ مطلع الموسم الحالي، وخاصة مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي أي منذ مطلع العام الحالي 2019.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي بات يخوض مباراة في ظرف كل يومين أو كل 3 أيام، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي للغاية على مردود المارد الأحمر من الناحية الفنية في معظم مبارياته سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ولعل ما يُعقد المهمة أكثر على فريق الأهلي في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي، أنه سوف يواجه فريقاً يحتل حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق الإنتاج الحربي لم يتلقى سوى أربع هزائم فقط منذ بداية مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز طوال الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي سوف يكون أمام مباراة معقدة للغاية، وخاصة وأن المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي هو الكابتن مختار مختار صاحب الخبرات الكبيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز طوال السنوات الماضية مع مختلف الأندية المصرية.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق الأهلي سوف يكون هو المرشح الأكبر من أجل حصد النقاط الكاملة في هذه المباراة، وخاصة وأن هدفه الرئيسي سوف يكون هو مصالحة جماهير القلعة الحمراء بشكل سريع من أجل نسيان خسارته الماضية.

ويُدرك فريق الأهلي جيداً أن أي تعثر له في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي على الصعيد المحلي، سوف يُقلص حظوظه في الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وخاصة في ظل الحالة المثالية التي يمر بها كلاً من فريق الزمالك صاحب صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز حالياً إضافة إلى فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / جونيور أجايي / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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