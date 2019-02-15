جلسة خاصة بين لاسارتي ونجم الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي..تعرف على التفاصيل

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عقد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019 جلسة خاصة مع أحد نجوم فريق الأهلي، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث اجتمع المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على هامش مران المارد الأحمر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة مع المهاجم المغربي وليد أزارو، وذلك من أجل معرفة حالته الفنية قبل المباراة القادمة أمام فريق الإنتاج الحربي.

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وأراد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن يطمئن على مدى جاهزية المهاجم المغربي وليد أزارو، وخاصة وأن الأخير قد أنهى قبل يومين فقط البرنامج العلاجي الذي خضع له طوال الفترة الماضية من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية الضامة.

ولا شك أن تواجد المهاجم المغربي وليد أزارو في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي من جديد، سوف يُمثل قوة إضافية للمارد الأحمر في جميع مبارياته القادمة سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري وتحديداً مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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