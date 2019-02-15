مارتن لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث جاءت قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / حمدي فتحي / كريم نيدفيد / ناصر ماهر / جيرالدو دا كوستا / حسين الشحات / أحمد الشيخ / رمضان صبحي / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

أما غيابات فريق الأهلي في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي، فقد جاءت على النحو التالي:

علي لطفي / رامي ربيعة / أحمد فتحي / محمد نجيب / باسم علي / حسام عاشور / إسلام محارب / أحمد حمودي / وليد سليمان / مروان محسن / وليد أزارو / عمرو جمال / أحمد علاء.

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