تعرف على تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك في مران اليوم

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عقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019 جلسة هامة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على هامش تحضيرات الفارس الأبيض استعداداً لمباراته القادمة أمام نظيره فريق إنبي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي إطار هذه الجلسة أكد المستشار مرتضى منصور أنه يثق في قدرات جميع اللاعبين بفريق الزمالك من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك على الرغم من التعثر في أول جولتين من دور المجموعات من عمر المسابقة.

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كما أشار أيضاً المستشار مرتضى منصور في حديثه مع اللاعبين إلى أنه حزين للغاية من نتيجة التعادل التي خرج بها فريق الزمالك من مباراته الماضية أمام ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري، وخاصة وأن أداء بعض لاعبي فريق الزمالك لم يرتقِ تماماً إلى تطلعات جماهير القلعة البيضاء.

وفي ختام الجلسة شدد المستشار مرتضى منصور على أن أجواء التعاون يجب أن تسود بين لاعبي فريق الزمالك في الفترة القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريق الزمالك قادر على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة في حالة الفوز في مباراة القمة على حساب الغريم التقليدي فريق الأهلي ذهاباً وإياباً.

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