مختار مختار يُعلن قائمة الإنتاج الحربي استعداداً لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

Advertisements

كشف الكابتن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في مساء يوم غداً السبت الموافق 16 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

Advertisements

وجاءت قائمة فريق الإنتاج الحربي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر / أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمود البدري / وهاب آنان / أحمد شديد قناوي / محمود حمادة / محمد حسين.

خط الوسط: أحمد مجدي / كابونجا / موسى دياوارا / محمد مسعد / عبد الرحمن بودي / علاء سلامة / محمد عادل / مصطفى الجمل / حماد ناصر.

خط الهجوم: أحمد رؤوف / غنام محمد / جيمس تيدي.

إقرأ أيضاً: تعرف على تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك في مران اليوم