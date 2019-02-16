تعرف على قائمة برشلونة في مباراة اليوم أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة في مساء يوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق بلد الوليد في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

حيث جاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

وتنطلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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