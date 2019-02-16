موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسبانيِ اليوم السبت 16/2/2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق بلد الوليد في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وبلد الوليد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق بلد الوليد في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، سوف تكون مباراة برشلونة وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وبلد الوليد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وبلد الوليد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق الكتالوني في الآونة الأخيرة.

حيث فشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات على التوالي من خلال سقوطه في فخ التعادل، وهي النتائج التي زادت بدون أدنى شك حجم الضغوطات بشكل لا مثيل له على الإطلاق على لاعبي فريق برشلونة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن فريق برشلونة ينتظره أربع رحلات خارج أرضه في غاية التعقيد حتى مطلع شهر مارس المقبل من العام الحالي 2019، علماً بأن أولى هذه الرحلات المعقدة سوف تبدأ انطلاقاً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك حينما يحل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويُعتبر الأمر الإيجابي الوحيد لفريق برشلونة في الأيام الماضية، هو قيام إدارة النادي الكتالوني برئاسة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو بِتجديد عقد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي حتى صيف عام 2020 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي برشلونة ليست جميعها سعيدة بذلك التجديد، وخاصة وأن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي لم يتمكن من تحقيق أي نجاح على الإطلاق مع فريق برشلونة على الصعيد القاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بلد الوليد، حيث جاءت قائمة الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / كارلوس ألينا / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بلد الوليد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

إقرأ أيضاً: تعرف على قائمة برشلونة في مباراة اليوم أمام بلد الوليد بالدوري الإسبانيِ